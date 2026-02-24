Россия всегда была сторонницей мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эта надежда не покидала нас с самого начала», — ответил представитель Кремля на вопрос, остаётся ли надежда на мирное урегулирование конфликта.

Как напомнил Песков, изначально предпринимались шаги для урегулирования ситуации дипломатическим путём, и даже был подготовлен соответствующий проект соглашения. Однако, по словам представителя Кремля, вмешательство Великобритании в этот процесс привело к тому, что ситуация вернулась в военное русло.

Также Песков подчеркнул, что все цели специальной военной операции пока не достигнуты, поэтому СВО продолжается. При этом многого уже удалось достичь.