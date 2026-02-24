Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 09:54

Песков: РФ всегда надеялась на урегулирование на Украине, надеется и сейчас

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия всегда была сторонницей мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эта надежда не покидала нас с самого начала», — ответил представитель Кремля на вопрос, остаётся ли надежда на мирное урегулирование конфликта.

Как напомнил Песков, изначально предпринимались шаги для урегулирования ситуации дипломатическим путём, и даже был подготовлен соответствующий проект соглашения. Однако, по словам представителя Кремля, вмешательство Великобритании в этот процесс привело к тому, что ситуация вернулась в военное русло.

Путин заявил о долге государства перед семьями погибших защитников
Путин заявил о долге государства перед семьями погибших защитников

Также Песков подчеркнул, что все цели специальной военной операции пока не достигнуты, поэтому СВО продолжается. При этом многого уже удалось достичь.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar