Текущие действия киевского режима играют решающую роль в контексте достижения мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас всё зависит от действий киевского режима», — указал представитель Кремля на брифинге.

При этом Песков подтвердил, что Россия продолжает работать над достижением мира, а её позиция остаётся неизменной и хорошо известна.

«Мы продолжаем усилия по миру, наша позиция хорошо ясна, она последовательна», — отметил он.

Также Песков отметил, что Россия продолжает надеется на мирное урегулирование конфликта. Как напомнил представитель Кремля, РФ предпринимала шаги для урегулирования ситуации дипломатическим путём, даже был подготовлен соответствующий проект договора. Однако вмешательство Лондоне вернуло процесс в военное русло.