24 февраля, 09:56

Песков назвал главную цель СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Главная цель специальной военной операции — обеспечение безопасности людей, живущих в Донбассе, которые ранее находились в смертельной опасности. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков указал, что все остальные задачи спецоперации подчинены именно этой фундаментальной цели — защите мирного населения, которое киевский режим годами подвергал обстрелам и притеснениям.

«Главная цель — это обеспечение безопасности людей, которые жили на востоке Украины и которые были действительно в смертельной опасности. Это главное», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет уводить свои войска из Донбасса, поскольку это спровоцирует общественные волнения, которые Киеву совсем ни к чему. По его словам, это гарантированно расколет общество надвое.

