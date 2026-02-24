Владимир Путин
24 февраля, 10:06

Песков рассказал о «созревании общества» в России за последние годы

Обложка © Life.ru

В России население сильно поменялось за последние годы, общество буквально сплотилось и консолидировалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«И Россия, и россияне действительно очень сильно изменились за последние годы. Произошла феноменальная консолидация общества вокруг президента, произошло, наверное, созревание общества в плане понимания наших корней, в плане понимания того, что такое хорошо, что такое плохо во всём мире, в международных делах», — пояснил он.

Ранее Песков напомнил, что главная цель специальной военной операции — обеспечение безопасности людей, живущих в Донбассе, которые ранее находились в смертельной опасности.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
