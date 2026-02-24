Песков рассказал о «созревании общества» в России за последние годы

В России население сильно поменялось за последние годы, общество буквально сплотилось и консолидировалось. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«И Россия, и россияне действительно очень сильно изменились за последние годы. Произошла феноменальная консолидация общества вокруг президента, произошло, наверное, созревание общества в плане понимания наших корней, в плане понимания того, что такое хорошо, что такое плохо во всём мире, в международных делах», — пояснил он.