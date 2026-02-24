У России в последние годы открылись глаза на отношения со многими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У России открылись глаза на многие международные процессы, на то, как дальше выстраивать отношения с многими международными организациями и столицами», — сказал Песков на брифинге.

Представитель Кремля подчеркнул, что этот опыт будет учитываться в дальнейших действиях на мировой арене.

Ранее Песков заявил, что главная цель специальной военной операции — обеспечение безопасности людей, живущих в Донбассе, которые ранее находились в смертельной опасности. Этой задаче подчинены все остальные.