Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет готовность к достижению целей специальной военной операции политико-дипломатическими методами. При этом он подчеркнул, что работа в этом направлении продолжается, но в любом случае национальные интересы будут гарантированно обеспечены.

«СВО продолжается, одновременно Россия сохраняет свою открытость для достижения своих целей политико-дипломатическими средствами, работа в этом направлении также продолжается, в любом случае интересы России будут обеспечены», — отметил Песков.

Ранее Мария Захарова заявила, что решение о начале специальной военной операции (СВО) стало следствием многолетнего и систематического нарушения Киевом Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Она напомнила: ещё в 2004 году Леонид Кучма подписал с НАТО меморандум, по которому Украина обязалась оказывать альянсу техническую и информационную поддержку. А в апреле 2005 года в Военную доктрину страны внесли изменения, закрепившие курс на вступление в НАТО в качестве стратегической цели.