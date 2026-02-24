Лидеры ещё ряда стран ЕС прибыли на «шабаш» в Киев вслед за фон дер Ляйен
В Киеве собрались лидеры скразу нескольких европейских стран сразу после приезда туда главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты. Об этом пишет «РБК-Украина».
В украинской столице запланировано не только заседание «коалиции желающих», но и саммит «Украина — страны Северной Европы и Прибалтики». Известно о прибытии представителей политической верхушки из Хорватии, Эстонии, Латвии, Исландии, Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии.
Напомним, 24 февраля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на поезде прибыла в Киев с официальным визитом вне себя от счастья. По её словам, цель поездки — подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны Европы в финансовой, военной и политической сферах.
