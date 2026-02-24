Владимир Путин
24 февраля, 10:50

Лидеры ещё ряда стран ЕС прибыли на «шабаш» в Киев вслед за фон дер Ляйен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr

В Киеве собрались лидеры скразу нескольких европейских стран сразу после приезда туда главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты. Об этом пишет «РБК-Украина».

В украинской столице запланировано не только заседание «коалиции желающих», но и саммит «Украина — страны Северной Европы и Прибалтики». Известно о прибытии представителей политической верхушки из Хорватии, Эстонии, Латвии, Исландии, Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии.

Одна из стран Европы отказалась передавать Украине ядерное оружие
Одна из стран Европы отказалась передавать Украине ядерное оружие

Напомним, 24 февраля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на поезде прибыла в Киев с официальным визитом вне себя от счастья. По её словам, цель поездки — подтвердить неизменную поддержку Украины со стороны Европы в финансовой, военной и политической сферах.

