Самогон — вне учёта: В Госдуме подсказали, на какую ногу «хромает» рейтинг «пьющих» регионов

Рейтинги «самых пьющих» регионов России считаются по понятной и измеримой логике, но показывают только часть картины. Об этом в беседе с Life.ru заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя данные наших коллег из РБК об уровне потребления алкоголя.

По словам депутата, такие списки строятся на статистике легального рынка: учитывается, сколько алкоголя купили или сколько его приходится на человека. Поэтому северные и дальневосточные регионы из года в год оказываются выше остальных — для них это «стандартная ситуация» и многолетний тренд.

Обратная сторона рейтингов тоже, по его словам, предсказуема: меньше всего алкоголя фиксируется в регионах Северного Кавказа — в частности, в Чечне и Дагестане. Причина — традиции и религиозные ограничения, из-за которых употребление алкоголя там не является нормой.

При этом Леонов отдельно подчеркнул, что доверять этим таблицам можно только в рамках того, что они реально измеряют. Это рейтинг по легальному алкоголю, а всё, что связано с самогоном и другим «серым» производством, в статистику не попадает.

Это рейтинг по легальному алкоголю, а рейтинг по нелегальному алкоголю, я имею в виду, например, самогон, его никто никогда не составит. У нас многие люди сами и для себя, и, так скажем, на продажу производят алкогольные напитки, которые учесть просто нельзя. Сергей Леонов председатель комитета Госдумы по охране здоровья

На вопрос, как с этим борется государство, депутат ответил, что власти используют «все возможные способы», но нелегальный сегмент остаётся слабым местом любой официальной статистики.

Ранее были названы регионы-лидеры по употреблению алкоголя в России. Больше всех пьют в Карелии — 21,2 литра на взрослого человека в год, что вдвое выше среднего по стране. Далее следуют Сахалинская область (19 л), Республика Коми (18,2 л) и Чукотка (17,9 л).