Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект об изменениях в миграционной политике

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об изменениях правил пребывания трудовых мигрантов и их семей в России. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Речь идёт о поправках к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Ключевое нововведение касается финансовой ответственности. Трудовые мигранты должны будут платить фиксированный авансовый платёж не только за себя, но и за каждого члена семьи, находящегося на их иждивении в России.

Кроме того, срок пребывания всей семьи предлагается привязать к сроку действия трудового договора мигранта. Если ребёнку иностранца исполняется 18 лет, и у него нет собственных законных оснований для проживания, он обязан выехать из страны в течение 30 дней.

Законопроект также вводит жёсткие экономические критерии. Патент или разрешение на работу могут аннулировать, если отсутствуют данные о доходах мигранта или если их сумма (с учётом регионального коэффициента) окажется ниже прожиточного минимума на него самого и каждого иждивенца.

Ужесточаются условия для получения и сохранения разрешения на временное проживание и вида на жительство. Их не выдадут или аннулируют, если иностранный гражданин в течение очередного года работал менее десяти месяцев.

Володин заявил, что предлагаемые меры направлены на расширение механизмов контроля за доходами и легальностью пребывания иностранных граждан, а также на снижение нагрузки на социальную инфраструктуру.

Ранее Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, фактически вводящий запрет на выдачу и продление трудовых патентов для мигрантов, чей ежемесячный доход оказывается ниже регионального прожиточного минимума, рассчитанного на них самих и их нетрудоспособных иждивенцев, проживающих в России. Как следует из пояснительной записки к документу, размещённому в электронной базе парламента, отказ также последует при отсутствии необходимых сведений об иностранце.