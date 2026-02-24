Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 11:34

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект об изменениях в миграционной политике

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об изменениях правил пребывания трудовых мигрантов и их семей в России. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Речь идёт о поправках к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Ключевое нововведение касается финансовой ответственности. Трудовые мигранты должны будут платить фиксированный авансовый платёж не только за себя, но и за каждого члена семьи, находящегося на их иждивении в России.

Кроме того, срок пребывания всей семьи предлагается привязать к сроку действия трудового договора мигранта. Если ребёнку иностранца исполняется 18 лет, и у него нет собственных законных оснований для проживания, он обязан выехать из страны в течение 30 дней.

Законопроект также вводит жёсткие экономические критерии. Патент или разрешение на работу могут аннулировать, если отсутствуют данные о доходах мигранта или если их сумма (с учётом регионального коэффициента) окажется ниже прожиточного минимума на него самого и каждого иждивенца.

Ужесточаются условия для получения и сохранения разрешения на временное проживание и вида на жительство. Их не выдадут или аннулируют, если иностранный гражданин в течение очередного года работал менее десяти месяцев.

Володин заявил, что предлагаемые меры направлены на расширение механизмов контроля за доходами и легальностью пребывания иностранных граждан, а также на снижение нагрузки на социальную инфраструктуру.

Детей трудовых мигрантов захотели обязать уезжать из России по достижении 18 лет
Детей трудовых мигрантов захотели обязать уезжать из России по достижении 18 лет

Ранее Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, фактически вводящий запрет на выдачу и продление трудовых патентов для мигрантов, чей ежемесячный доход оказывается ниже регионального прожиточного минимума, рассчитанного на них самих и их нетрудоспособных иждивенцев, проживающих в России. Как следует из пояснительной записки к документу, размещённому в электронной базе парламента, отказ также последует при отсутствии необходимых сведений об иностранце.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Госдума
  • Вячеслав Володин
  • Законы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar