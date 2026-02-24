Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о причинах начала специальной военной операции. По его словам, она была начата против киевского режима, который занимался физическим уничтожением людей на востоке Украины.

Ранее Мария Захарова заявила, что решение о начале спецоперации стало следствием многолетнего и систематического нарушения Киевом Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Она напомнила, что ещё в 2004 году Леонид Кучма подписал с НАТО меморандум, обязав Украину оказывать альянсу техническую и информационную поддержку, а в апреле 2005 года в Военной доктрине Незалежной закрепили курс на вступление в НАТО как стратегическую цель.