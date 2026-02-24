Песков: СВО начиналась против киевского режима, убивавшего людей
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о причинах начала специальной военной операции. По его словам, она была начата против киевского режима, который занимался физическим уничтожением людей на востоке Украины.
«Начиналась специальная военная операция против киевского режима, который занимался физическим уничтожением, убийством людей на востоке своей страны», — заявил Песков журналистам.
Ранее Мария Захарова заявила, что решение о начале спецоперации стало следствием многолетнего и систематического нарушения Киевом Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Она напомнила, что ещё в 2004 году Леонид Кучма подписал с НАТО меморандум, обязав Украину оказывать альянсу техническую и информационную поддержку, а в апреле 2005 года в Военной доктрине Незалежной закрепили курс на вступление в НАТО как стратегическую цель.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.