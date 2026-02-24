Несколько улиц в центре Москвы закрыли для проезда автомобилей

Несколько улиц в центре Москвы перекрыли для движения автомобилей. Об этом говорится в распространённом сообщении столичного Дептранса.

«Движение временно закрыто на Москворецкой набережной, на Большом Каменном мосту; на Кремлевской набережной. Будьте внимательны», — сказано в публикации.

Также нет движения по Тверской, Мясницкой и Лубянскому проезду. Ранее сообщалось, что перекрытия возможны из-за снегопада.

Пару дней назад центр столицы уже перекрывали для автомобильного движения: 22 февраля на улице Образцова произошёл пожар, из-за которого перекрыто движение в обоих направлениях — от дома 23 до дома 21. Также был заблокирован проезд по дублирующей проезжей части Сущевского Вала от дома 26.