Несколько улиц в центре Москвы закрыли для проезда автомобилей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vikentiy Elizarov
Несколько улиц в центре Москвы перекрыли для движения автомобилей. Об этом говорится в распространённом сообщении столичного Дептранса.
«Движение временно закрыто на Москворецкой набережной, на Большом Каменном мосту; на Кремлевской набережной. Будьте внимательны», — сказано в публикации.
Также нет движения по Тверской, Мясницкой и Лубянскому проезду. Ранее сообщалось, что перекрытия возможны из-за снегопада.
Пару дней назад центр столицы уже перекрывали для автомобильного движения: 22 февраля на улице Образцова произошёл пожар, из-за которого перекрыто движение в обоих направлениях — от дома 23 до дома 21. Также был заблокирован проезд по дублирующей проезжей части Сущевского Вала от дома 26.
Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.