Министр обороны Украины Михаил Фёдоров изложил обновлённые цели Киева в конфликте с Россией. Согласно его заявлению, украинское руководство ставит перед собой три ключевые задачи.

Первым приоритетом названа защита инфраструктуры, в частности, «закрытие неба» над территорией страны. Для этого планируется укреплять системы противовоздушной обороны (ПВО) и развивать возможности по перехвату беспилотников.

Второй целью обозначено «прекращение продвижения российских сил — на земле, на море и в киберпространстве». Третьим пунктом министр указал «нанесение экономического ущерба России».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что текущие действия киевского режима имеют решающее значение для достижения мирного урегулирования на Украине. При этом представитель Кремля подтвердил, что Россия продолжает усилия по достижению мира, а её позиция остаётся неизменной и хорошо известна.