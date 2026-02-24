«Слишком великая держава»: Зеленский молит Трампа не уходить из переговоров

Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом не оставлять Украину без поддержки. В интервью CNN он заявил, что хочет, чтобы глава Белого дома «остался на нашей стороне», подчеркнув, что США слишком великая держава, чтобы оставаться в стороне от конфликта.

«Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой, заявив <…>, что хочет, чтобы президент США «остался на нашей стороне», — говорится в публикации.

Однако в тот же день в интервью «Би-Би-Си» Зеленский, по сути, обвинил Трампа в ненадёжности, указав, что тот не останется у власти навсегда.

Ранее Life.ru писал, что Зеленский огрызнулся в ответ на обвинения Трампа в диктаторстве. Также киевский главарь заявил, что политическая элита и лидеры сменяются, поэтому стране нужны долгосрочные гарантии, например, на 30 лет, а не только краткосрочные обязательства отдельных президентов.