Герой России Хрусталёв заявил, что у ВСУ нет ничего человеческого

Герой России Иван Хрусталёв рассказал, что в самые тяжёлые моменты службы его поддерживали детские письма, три из которых он носил с собой у сердца. По словам бойца ВС РФ, когда читаешь такие послания, понимаешь, ради чего находишься на передовой.

Самым тяжёлым на фронте он назвал гибель гражданских, особенно детей. Украинские боевики, как подчеркнул российский военнослужащий, прикрываются мирным населением.

«У них ничего, к сожалению, человеческого нет. И это самое тяжёлое, что можно через себя пропустить», — отметил собеседник RT.

Сержант участвует в СВО с марта 2022 года, дважды был ранен. Служил в разведке, был санинструктором, стрелком, медиком и гранатомётчиком. Награждён Георгиевским крестом IV степени за отражение атаки под Херсоном, медалью Жукова за работу на Харьковском направлении и медалью «За спасение погибавших».

