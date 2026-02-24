Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 11:25

В Волгоградской области уничтожили 7 неразорвавшихся БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gabriel Git

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gabriel Git

В Волгоградской области специалисты УФСБ обезвредили семь неразорвавшихся беспилотников после массовой атаки на регион в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Взрывотехниками УФСБ по Волгоградской области было обезврежено семь неразорвавшихся беспилотных летательных аппаратов… Общая масса в тротиловом эквиваленте составила порядка 200 кг, каждый из них нес боевой заряд с радиусом поражения более 500 м», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, беспилотники были направлены на объекты промышленности и гражданской инфраструктуры региона. Сейчас все обнаруженные аппараты обезврежены, угрозы для жителей нет.

Гладков: Дрон ВСУ ударил по частному дому в селе Пушкарное, ранена женщина
Гладков: Дрон ВСУ ударил по частному дому в селе Пушкарное, ранена женщина

Ранее Министерство обороны России опубликовало новые данные о работе системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки. Согласно сводке, российские военные перехватили и уничтожили 380 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, а также шесть авиабомб.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar