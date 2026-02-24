В Волгоградской области уничтожили 7 неразорвавшихся БПЛА

В Волгоградской области специалисты УФСБ обезвредили семь неразорвавшихся беспилотников после массовой атаки на регион в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Взрывотехниками УФСБ по Волгоградской области было обезврежено семь неразорвавшихся беспилотных летательных аппаратов… Общая масса в тротиловом эквиваленте составила порядка 200 кг, каждый из них нес боевой заряд с радиусом поражения более 500 м», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, беспилотники были направлены на объекты промышленности и гражданской инфраструктуры региона. Сейчас все обнаруженные аппараты обезврежены, угрозы для жителей нет.

Ранее Министерство обороны России опубликовало новые данные о работе системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки. Согласно сводке, российские военные перехватили и уничтожили 380 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, а также шесть авиабомб.