Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автобус с пассажирами в Брянской области

Украинские боевики атаковали пассажирский автобус в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз у себя в телеграм-канале.

Целенаправленный удар дроном-камикадзе был нанесён по двигающемуся маршрутному автобусу с пассажирами в посёлке Белая Березка. По счастливой случайности никто из людей не пострадал.

В результате атаки повреждён сам автобус. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Life.ru сообщал, что во время атаки украинской армии по Брянской области погиб один мирный житель. Боевики ВСУ в ходе удара использовали дроны-камикадзе, один из которых прилетел прямо в машину, где находится человек.