24 февраля, 12:10

Премьера Австралии экстренно эвакуировали из резиденции из-за угрозы взрыва

Обложка © ТАСС / ЕРА

Премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе срочно вывезли из его официальной резиденции в Канберре в связи с серьёзной угрозой безопасности. Как сообщает портал news.com.au, причиной эвакуации политика стала информация о возможном взрыве.

«Энтони Альбанезе был эвакуирован <…> из своей резиденции в Канберре в связи с серьёзной угрозой безопасности», — говорится в публикации.

Позже представитель правоохранительных органов заявил, что в ходе проверки ничего подозрительного обнаружено не было. Премьер-министр не пострадал.

Ранее на северо-востоке Москвы, в районе станции Савёловская, прогремел взрыв рядом с машиной ДПС. В результате погиб сотрудник полиции, ещё один пострадал и был доставлен в больницу на скорой.

Наталья Афонина
