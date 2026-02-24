Премьера Австралии экстренно эвакуировали из резиденции из-за угрозы взрыва

Премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе срочно вывезли из его официальной резиденции в Канберре в связи с серьёзной угрозой безопасности. Как сообщает портал news.com.au, причиной эвакуации политика стала информация о возможном взрыве.

«Энтони Альбанезе был эвакуирован <…> из своей резиденции в Канберре в связи с серьёзной угрозой безопасности», — говорится в публикации.

Позже представитель правоохранительных органов заявил, что в ходе проверки ничего подозрительного обнаружено не было. Премьер-министр не пострадал.