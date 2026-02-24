Экономист призвал россиян не хранить деньги на банковских картах

Введение ограничения в 20 банковских карт на одного человека вряд ли затронет большинство граждан, поскольку для повседневных нужд обычно достаточно одной или нескольких карт, уверен кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Лимит по картам он считает полезной инициативой в борьбе с отмыванием преступных доходов.

«На данный момент в действующем законодательстве ограничений на число банковских карт, которые может иметь россиянин, нет. Однако идёт активная дискуссия и законопроектная деятельность», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».

Он посоветовал закрывать неиспользуемые карты и выбирать один банк с наиболее выгодными условиями, периодически сравнивая предложения на рынке. Вторую карту можно держать исключительно для онлайн-платежей. Экономист также призвал не хранить деньги непосредственно на карте, а переводить их на накопительный счёт с ежедневным начислением процентов. Это не только приносит дополнительный доход, но и защищает средства от мошенников.

Напомним, ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который устанавливает предельное количество банковских карт, оформленных на одного человека. Согласно документу, гражданин сможет иметь не более 20 банковских карт в целом и не более пяти карт в одном банке.