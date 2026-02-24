Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

24 февраля, 12:40

В Европарламенте приняли резолюцию, где впервые не упоминается «военная победа» Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HJBC

Европарламент впервые с начала специальной военной операции принял резолюцию, в тексте которой не упоминается возможность военной победы Украины. Документ был одобрен на экстренной сессии в Брюсселе.

Заседание продолжалось около 2,5 часа. Депутаты посмотрели видеовыступление Владимира Зеленского, провели дебаты и приняли итоговый документ. При этом текст резолюции стал одним из самых коротких с начала СВО. В нём содержатся традиционные формулировки и оценки, используемые европейскими политиками в отношении конфликта.

Между тем, в Верховной раде прозвучали заявления о необходимости пересмотра подходов к конфликту с Россией. Там заявили, что Украине следует признать невозможность военной победы и принимать сложные решения: Киев не способен одержать военную победу над Россией.

