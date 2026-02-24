ПВО перехватила четыре украинских БПЛА над Татарстаном и Чёрным морем

Российские средства противовоздушной обороны продолжают отражать атаки украинских беспилотников. В период с 9:00 до 14:00 по московскому времени дежурными расчётами были перехвачены и уничтожены четыре БПЛА самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Два беспилотника ликвидированы над территорией Республики Татарстан, ещё два — над акваторией Чёрного моря. Жертв и разрушений на земле, по предварительным данным, нет.

А ранее Life.ru писал, что Минобороны отчиталось о работе ПВО за сутки: сбито 380 украинских дронов и шесть управляемых авиабомб. Кроме того, в ведомстве уточнили, что на счету у военных также шесть снарядов РСЗО.