Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 12:45

ПВО перехватила четыре украинских БПЛА над Татарстаном и Чёрным морем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii A

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii A

Российские средства противовоздушной обороны продолжают отражать атаки украинских беспилотников. В период с 9:00 до 14:00 по московскому времени дежурными расчётами были перехвачены и уничтожены четыре БПЛА самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Два беспилотника ликвидированы над территорией Республики Татарстан, ещё два — над акваторией Чёрного моря. Жертв и разрушений на земле, по предварительным данным, нет.

Расчёты ПВО за ночь уничтожили 79 украинских дронов над регионами России
Расчёты ПВО за ночь уничтожили 79 украинских дронов над регионами России

А ранее Life.ru писал, что Минобороны отчиталось о работе ПВО за сутки: сбито 380 украинских дронов и шесть управляемых авиабомб. Кроме того, в ведомстве уточнили, что на счету у военных также шесть снарядов РСЗО.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar