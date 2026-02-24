Экс-солистка «Вороваек» раскрыла шокирующие подробности гибели дочери и сына на горке

Дети экс-солистки группы «Воровайки» Яны Павловой погибли во время катания на тюбинге. Шокирующие подробности трагедии раскрыла сама артистка.

Певица рассказала, что её 21-летняя дочь и 9-летний сын спускались с большой горки вдали от других детей. Из-за недавнего снегопада они не заметили яму и упали в неё. Похороны состоятся 25 февраля, сообщает 360.ru.

Напомним, дети Яны Павловой (Лацвиевой) погибли при катании на тюбинге в селе Подгородняя Покровка в Оренбургской области. По предварительным данным следствия, они катались с горки в районе улицы Алмазной и не смогли удержать контроль на опасном склоне.