Регион
24 февраля, 12:35

Дети экс-солистки группы «Воровайки» погибли в Оренбурге, разбившись на тюбинге

Яна Павлова. Обложка © VK / Яна Павлова. Певица. Официальная страница

Дети певицы Яны Павловой (Лацвиевой), известной по выступлениям в составе популярной в 90-х группы «Воровайки», погибли при катании на тюбинге в селе Подгородняя Покровка в Оренбургской области. По предварительным данным следствия, они катались с горки в районе улицы Алмазной и не смогли удержать контроль на опасном склоне.

Как пишет газета «Оренбуржье», семья жила в коттеджном поселке. Мальчик учился в третьем классе местной школы, старшая сестра уже была взрослой. Сейчас в соцсетях односельчане объявили сбор помощи на похороны.

Местные жители до сих пор в шоке от случившегося. Гора, с которой скатились брат с сестрой, пользуется дурной славой.

Тренеру из Челябинска выставили ежемесячный платёж за песни «Вороваек» на занятиях
«Это урочище «Красный обрыв». Там очень крутой спуск и каменистая местность, все знают, что кататься там нельзя. Погибший мальчик был нашим читателем, часто приходил в библиотеку», — поделилась краевед и библиотекарь Вера Филиппова.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначены экспертизы, прокуратура также проводит проверку, чтобы выяснить все обстоятельства и условия, приведшие к гибели людей.

Сама Яна Павлова пока не комментирует потерю. Напомним, что пик популярности певицы пришёлся на конец 90-х — начало 2000-х в группе «Воровайки». В составе коллектива она выступала с момента основания до 2002 года и с 2007 по 2021 год. Сейчас певице 43 года.

Дочь артистка родила от футболиста Анатолия Павлова, за которого вышла замуж в 2003 году. В 2015 года она снова вышла замуж и родила сына.

Ранее прокуратура показала фото с места трагедии. Ведомство совместно со следственными органами выясняет все детали случившегося.

Задержан отец, переехавший дочь на тюбинге в Подмосковье
