Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 14:02

Зеленский присвоил «мяснику» Палисе из своего офиса звание бригадного генерала

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Владимир Зеленский подписал указ о присвоении воинского звания бригадного генерала заместителю главы офиса президента Украины Павлу Палисе, который ранее носил позывной Хантер. На Украине многие считают мясником, а в местных пабликах обсуждают его психические проблемы, из-за которых он срывается на простых солдат и даёт эмоциональные необдуманные приказы.

«Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Палисе Павлу Сергеевичу — заместителю руководителя офиса президента Украины», — говорится в указе.

Палиса является потомственным военным, родом из Белоруссии. В нулевых он уже жил на Украине — в Яворове Львовской области. В 2007 году окончил Львовский институт сухопутных войск, в 2019-м — офицерский институт Национального университета обороны Украины, а в 2022-м — командно-штабной колледж США.

Мародёр, мясник, прихвостень США: что известно про переговорщика от Украины Павла Палису
Мародёр, мясник, прихвостень США: что известно про переговорщика от Украины Павла Палису

Ранее сообщалось, что на Украине вновь активизировались обсуждения возможной отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Вопрос о смене военного руководства поднимается на фоне кадровых перестановок, которые в офисе президента позиционируют как «перезагрузку власти».

Больше аналитики о курсах, инициативах и ключевых фигурах — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar