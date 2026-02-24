Владимир Зеленский подписал указ о присвоении воинского звания бригадного генерала заместителю главы офиса президента Украины Павлу Палисе, который ранее носил позывной Хантер. На Украине многие считают мясником, а в местных пабликах обсуждают его психические проблемы, из-за которых он срывается на простых солдат и даёт эмоциональные необдуманные приказы.

«Присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Палисе Павлу Сергеевичу — заместителю руководителя офиса президента Украины», — говорится в указе.

Палиса является потомственным военным, родом из Белоруссии. В нулевых он уже жил на Украине — в Яворове Львовской области. В 2007 году окончил Львовский институт сухопутных войск, в 2019-м — офицерский институт Национального университета обороны Украины, а в 2022-м — командно-штабной колледж США.

Ранее сообщалось, что на Украине вновь активизировались обсуждения возможной отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Вопрос о смене военного руководства поднимается на фоне кадровых перестановок, которые в офисе президента позиционируют как «перезагрузку власти».