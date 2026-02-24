Владимир Путин
24 февраля, 13:25

Путин прибыл на заседание коллегии ФСБ

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин прибыл на ежегодное заседание коллегии Федеральной службы безопасности. Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства выступит перед руководящим составом ведомства и даст оценку текущему состоянию безопасности в стране, а также работе самой ФСБ.

Традиционно на таких мероприятиях подводятся итоги года и ставятся новые задачи. В прошлом году Путин отмечал, что ФСБ остаётся сильным и надёжным звеном в системе национальной безопасности, и призывал продолжать системную работу по всем профильным направлениям.

Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ
Ранее Путин подписал закон, который наделяет ФСБ полномочиями создавать собственные СИЗО и возвращает ей управление следственными изоляторами, ранее находившимися в ведении ФСИН. Согласно изменениям, директор ФСБ получил право утверждать стандарты содержания, этапирования и участия подследственных в следственных действиях. Также произошло перераспределение функций: управление СИЗО перешло от Минюста к ФСИН, которая теперь подконтрольна ФСБ.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • ФСБ России
  • Мировая политика
  • Политика
