Путин прибыл на заседание коллегии ФСБ

Президент России Владимир Путин прибыл на ежегодное заседание коллегии Федеральной службы безопасности. Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства выступит перед руководящим составом ведомства и даст оценку текущему состоянию безопасности в стране, а также работе самой ФСБ.

Традиционно на таких мероприятиях подводятся итоги года и ставятся новые задачи. В прошлом году Путин отмечал, что ФСБ остаётся сильным и надёжным звеном в системе национальной безопасности, и призывал продолжать системную работу по всем профильным направлениям.

Ранее Путин подписал закон, который наделяет ФСБ полномочиями создавать собственные СИЗО и возвращает ей управление следственными изоляторами, ранее находившимися в ведении ФСИН. Согласно изменениям, директор ФСБ получил право утверждать стандарты содержания, этапирования и участия подследственных в следственных действиях. Также произошло перераспределение функций: управление СИЗО перешло от Минюста к ФСИН, которая теперь подконтрольна ФСБ.