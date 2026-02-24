Владимир Путин
24 февраля, 13:41

Голландский дипломат пытался провезти в Иран модем Starlink

В Иране таможенники изъяли модем Starlink и спутниковый телефон из чемодана голландского дипломата. Он проходил контроль после прибытия в страну и отказался дать проверить свой багаж. Тогда чемодан забрали. Об этом пишет агентство ISNA.

«Чемодан голландского дипломата был конфискован в иранском аэропорту по причине отказа проверить его в интроскопе. После выхода первого дипломата, другой дипломат обратился (с просьбой – прим. Life.ru) забрать чемодан, содержимым которого, как выяснилось, были модем Starlink и спутниковый телефон», — сказано в тексте.

В Иране запрещено использовать терминалы Starlink, а нарушение требования может повлечь уголовную ответственность.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с жёстким заявлением в адрес Ирана на фоне растущей напряжённости в регионе. Выступая в парламенте, он подчеркнул, что страна готова к развитию событий по любому сценарию.

