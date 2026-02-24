Путин заявил о секретных перспективных разработках в России

Россия обладает перспективными оборонными и гражданскими разработками, часть из которых ещё не предъявлена публично. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ.

«Особого внимания требует защита конфиденциальности закрытой, секретной информации, прежде всего военного и стратегического характера, в том числе о перспективных отечественных оборонных и гражданских разработках. Они у нас есть», — сказал российский лидер, подчеркнув необходимость усилить защиту данных об этих проектах.

Глава государства отметил, что есть как предъявленные достижения, так и те, что находятся в стадии реализации.

Также Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости дополнительного укрепления госграницы — улучшения инфраструктуры, повышения боеготовности и технической оснащённости погранпунктов. Для выполнения этой задачи он поручил службе безопасности усилить координацию с Минобороны, Росгвардией и другими ведомствами.