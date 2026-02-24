Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 13:55

Путин заявил о секретных перспективных разработках в России

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия обладает перспективными оборонными и гражданскими разработками, часть из которых ещё не предъявлена публично. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ.

«Особого внимания требует защита конфиденциальности закрытой, секретной информации, прежде всего военного и стратегического характера, в том числе о перспективных отечественных оборонных и гражданских разработках. Они у нас есть», — сказал российский лидер, подчеркнув необходимость усилить защиту данных об этих проектах.

Глава государства отметил, что есть как предъявленные достижения, так и те, что находятся в стадии реализации.

Путин открыл коллегию ФСБ минутой молчания в память о погибших сотрудниках
Путин открыл коллегию ФСБ минутой молчания в память о погибших сотрудниках

Также Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости дополнительного укрепления госграницы — улучшения инфраструктуры, повышения боеготовности и технической оснащённости погранпунктов. Для выполнения этой задачи он поручил службе безопасности усилить координацию с Минобороны, Росгвардией и другими ведомствами.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • ФСБ России
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar