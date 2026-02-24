Бывшая жена Галустяна после развода стала «феей-крёстной» по отношениям

Бывшая супруга известного шоумена Михаила Галустяна кардинально изменила жизнь после развода. Виктория Галустян после 18 лет жизни с артистом не только вернула девичью фамилию Штефанец, но и освоила новую профессиональную сферу. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Бывшая жена Галустяна сменила фамилию и стала коучем по отношениям после развода с юмористом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriagalustyan

Теперь Виктория работает в направлении коучинга и консультирует людей по вопросам взаимоотношений и расставаний. В рамках своей практики она помогает клиентам выстраивать диалог с партнёрами, избегать конфликтов или экологично проживать период развода, сохраняя психологическое равновесие и уверенность в будущем.

«Смогу стать некой феей-крёстной, которая поможет избежать развода. Мой коучинг — это не про бесконечную проработку прошлого, это про то, как из вашего нынешнего «Я» вырастит то самое желанное в будущем. Никакой магии, только работа сообща», — заявила Виктория.

Бывшая супруга комика решила переосмыслить собственный жизненный опыт и направить его на помощь другим. При этом, как ранее отмечал сам Галустян в интервью, бывшие супруги стараются поддерживать нормальные отношения и совместно участвовать в воспитании дочерей.

Напомним, в апреле Михаил Галустян объявил о разводе. Шоумен расстался с женой Викторией после 18 лет брака. Как оказалось, семья официально распалась ещё в прошлом году, однако супруги не сразу решили поделиться этим с публикой. Позже Виктория опровергла слухи о предательстве комика.