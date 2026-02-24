Опубликовано видео выступления Путина на коллегии ФСБ

Опубликовано полное видео выступления президента РФ Владимира Путина на коллегии ФСБ. В ходе своей речи лидер затронул ключевые вопросы национальной безопасности, защиты стратегической инфраструктуры и противодействия террористическим угрозам.

Опубликовано полное видео выступления Путина на коллегии ФСБ. Видео © Life.ru

Путин сообщил, что российские спецслужбы располагают информацией о возможной подготовке подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Чёрном море. Он отметил, что противник, не сумев нанести стратегическое поражение России на поле боя, перешёл к тактике индивидуального и массового террора — обстрелам городов, диверсиям на инфраструктуре и покушениям на представителей власти и военных.

Президент подчеркнул, что число терактов в России увеличилось, и в основном они совершаются украинскими спецслужбами. В связи с этим поставлена задача усилить антитеррористическую защищённость объектов энергоинфраструктуры и мест массового пребывания людей, а также повысить безопасность должностных лиц Минобороны, ОПК, журналистов, волонтёров и лидеров общественного мнения.

Кроме того, Путин призвал более активно выявлять кадровых сотрудников зарубежных спецслужб и их агентов, уделить особое внимание защите гостайны и жёстко пресекать любые попытки подорвать конституционный строй России. При этом глава государства отметил, что страна обладает перспективными оборонными и гражданскими разработками.

Также Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости дополнительного укрепления госграницы — улучшения инфраструктуры, повышения боеготовности и технической оснащённости погранпунктов. Для решения этой задачи глава государства поручил ФСБ усилить взаимодействие с Министерством обороны, Росгвардией и другими структурами.