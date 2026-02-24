Владимир Путин
«Потом пожалеют!» Путин жёстко предупредил недругов России

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что противники нашей страны отчаянно пытаются найти способ нанести ей стратегическое поражение, но у них ничего не выходит. По его словам, враги «сами себя доведут до какой-то крайней черты и потом пожалеют».

«Не получается нанести России стратегическое поражение. Никак не получается. А так хочется! Жить без этого не могут. Или полагают, что не могут. Обязательно нужно нанести поражение России!» — констатировал глава государства.

Также Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости дополнительного укрепления госграницы — улучшения инфраструктуры, повышения боеготовности и технической оснащённости погранпунктов. Он поручил ФСБ усилить координацию с Минобороны, Росгвардией и другими структурами для выполнения этой задачи.

