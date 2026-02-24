Владимир Путин



Путин поручил ФСБ усилить контрразведку и активнее выявлять иностранных агентов

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поставил перед ведомством задачу усилить работу контрразведки, в том числе в тыловых районах специальной военной операции. Глава государства призвал активнее выявлять кадровых сотрудников иностранных спецслужб и их агентов.

«Речь идёт об усилении работы в тыловых районах зоны СВО, о контрразведывательном прикрытии боевых частей, критически значимых объектов промышленности, инфраструктуры, технологических и научных центров, о более активном выявлении и пресечении деятельности кадровых сотрудников зарубежных специальных служб и завербованных ими агентов», — заявил глава государства.

Также Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости дополнительного укрепления госграницы — улучшения инфраструктуры, повышения боеготовности и технической оснащённости погранпунктов. Для решения этой задачи глава государства поручил ФСБ усилить взаимодействие с Министерством обороны, Росгвардией и другими структурами.

Наталья Афонина
