«Роскосмос» показал снимок циклона, засыпавшего Москву снегом
Обложка © MAX/Роскосмос
Госкорпорация «Роскосмос» поделилась впечатляющим снимком, сделанным с орбиты. На фотографии запечатлён циклон, который обрушил на Москву очередной мощный снегопад.
«Сегодня столицу снова накрыл снегопад — снимок из космоса. Наши спутники продолжают следить за прохождением циклона», — говорится в описании, опубликованном в официальном канале корпорации.
Кадр получен с помощью многозональных сканирующих устройств (МСУ), установленных на спутниках «Электро-Л» и «Арктика-М». На снимке видно, что практически вся территория России накрыта плотным облачным покровом, что подтверждает масштаб атмосферного явления.
А ранее Life.ru писал, что циклон, который должен был обрушить на Москву мощный снегопад, неожиданно сбавил обороты. В Москве ожидается 3–6 мм осадков, на севере области — ещё меньше, и лишь на юге и западе местами возможны сильные осадки до 9 мм. Пик придётся на середину дня, к вечеру снег ослабеет, но будет идти всю ночь и среду, а покинет регион циклон только к ночи на четверг. Сугробы подрастут на 2–8 сантиметров в зависимости от района.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.