Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 14:47

«Роскосмос» показал снимок циклона, засыпавшего Москву снегом

Обложка © MAX/Роскосмос

Обложка © MAX/Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» поделилась впечатляющим снимком, сделанным с орбиты. На фотографии запечатлён циклон, который обрушил на Москву очередной мощный снегопад.

«Сегодня столицу снова накрыл снегопад — снимок из космоса. Наши спутники продолжают следить за прохождением циклона», — говорится в описании, опубликованном в официальном канале корпорации.

Кадр получен с помощью многозональных сканирующих устройств (МСУ), установленных на спутниках «Электро-Л» и «Арктика-М». На снимке видно, что практически вся территория России накрыта плотным облачным покровом, что подтверждает масштаб атмосферного явления.

Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за надвигающегося снегопада
Жёлтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за надвигающегося снегопада

А ранее Life.ru писал, что циклон, который должен был обрушить на Москву мощный снегопад, неожиданно сбавил обороты. В Москве ожидается 3–6 мм осадков, на севере области — ещё меньше, и лишь на юге и западе местами возможны сильные осадки до 9 мм. Пик придётся на середину дня, к вечеру снег ослабеет, но будет идти всю ночь и среду, а покинет регион циклон только к ночи на четверг. Сугробы подрастут на 2–8 сантиметров в зависимости от района.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Роскосмос
  • Космонавтика
  • Наука и технологии
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar