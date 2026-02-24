«Роскосмос» показал снимок циклона, засыпавшего Москву снегом

А ранее Life.ru писал, что циклон, который должен был обрушить на Москву мощный снегопад, неожиданно сбавил обороты. В Москве ожидается 3–6 мм осадков, на севере области — ещё меньше, и лишь на юге и западе местами возможны сильные осадки до 9 мм. Пик придётся на середину дня, к вечеру снег ослабеет, но будет идти всю ночь и среду, а покинет регион циклон только к ночи на четверг. Сугробы подрастут на 2–8 сантиметров в зависимости от района.