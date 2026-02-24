На Западе утверждают, что Иран готовит первую казнь участника протестов

В Иране революционный суд приговорил к смертной казни Мохаммада Аббаси — участника январских протестов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к семье осуждённого. Мужчину обвинили в «враждебности против Бога» — одно из самых тяжких религиозных преступлений в исламском правосудии.

По данным агентства, это первый подобный приговор, связанный с массовыми волнениями в январе 2026 года. При этом официального подтверждения от иранских судебных властей пока не поступало.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за обвала нацвалюты, но быстро переросли в антиправительственные выступления, которые усилились после призывов оппозиционера, сына последнего шаха Резы Пехлеви. Власти отключили интернет, были жертвы с обеих сторон. Тегеран обвинил в беспорядках США и Израиль. К 12 января ситуацию, по заявлению властей, удалось стабилизировать.

Однако напряжение в Иране усиливается давлением со стороны США — президент Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант нанесения удара по Ирану. В Вашингтоне заявили: если Тегеран не сядет за стол переговоров и не согласится на полный отказ от ядерного оружия, США готовы применить военную силу.