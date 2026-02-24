Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
24 февраля, 14:51

«Сделайте это сейчас»: Юнашев раскрыл необычную просьбу ФСБ к журналистам перед заседанием коллегии

Юнашев расcказал, как обеспечивается секретность заседаний коллегии ФСБ

Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев рассказал, как проходят заседания коллегии ФСБ для представителей прессы. Как раз сегодня такое заседание состоялось с участием президента РФ Владимира Путина. В своём телеграм-канале Юнашев вспомнил интересный факт про коллегию ФСБ.

Когда в ходу были ещё и кнопочные телефоны, и смартфоны, владельцев последних просили сдавать мобильники ещё на входе. Зайти в зал на само мероприятие можно было исключительно со старым телефоном — с кнопочным. Организаторы просили не только выключить гаджеты, но и извлечь из них батарейку. Однако последним требованием пренебрегали многие представители СМИ.

Уже через год на очередной такой коллегии те журналисты, которые не сочли нужным сделать требуемое, получили забавное СМС: «В прошлый раз вы не вытащили батарейку, просьба сделать это сейчас».

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости дополнительного укрепления госграницы — улучшения инфраструктуры, повышения боеготовности и технической оснащённости погранпунктов. Для решения этой задачи глава государства поручил ФСБ усилить взаимодействие с Министерством обороны, Росгвардией и другими структурами.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
