«Сделайте это сейчас»: Юнашев раскрыл необычную просьбу ФСБ к журналистам перед заседанием коллегии

Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев рассказал, как проходят заседания коллегии ФСБ для представителей прессы. Как раз сегодня такое заседание состоялось с участием президента РФ Владимира Путина. В своём телеграм-канале Юнашев вспомнил интересный факт про коллегию ФСБ.

Когда в ходу были ещё и кнопочные телефоны, и смартфоны, владельцев последних просили сдавать мобильники ещё на входе. Зайти в зал на само мероприятие можно было исключительно со старым телефоном — с кнопочным. Организаторы просили не только выключить гаджеты, но и извлечь из них батарейку. Однако последним требованием пренебрегали многие представители СМИ.

Уже через год на очередной такой коллегии те журналисты, которые не сочли нужным сделать требуемое, получили забавное СМС: «В прошлый раз вы не вытащили батарейку, просьба сделать это сейчас».

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости дополнительного укрепления госграницы — улучшения инфраструктуры, повышения боеготовности и технической оснащённости погранпунктов. Для решения этой задачи глава государства поручил ФСБ усилить взаимодействие с Министерством обороны, Росгвардией и другими структурами.