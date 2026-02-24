Москвичей призвали не выезжать на автомобилях раньше 20:00
Обложка © Life.ru
Сегодняшний снегопад в Москве вновь создал проблемы на дорогах, пробки уже достигают своего пика, в частности трудности с движением фиксируются на Волоколамском, Ярославском и Дмитровском шоссе. Граждан просят строить маршрут заранее и выдвигаться домой с работы после 20:00. Об этом говорится в сообщении Дептранса столицы от 24 февраля.
«Если вы планируете ехать на автомобиле, стройте маршрут заранее и выезжайте после 20:00», — сказано в тексте сообщения.
Напомним, снегопад в столице продлится более суток. При этом лишь в южных и западных районах местами возможно превышение категории «сильные осадки» — там ожидается до 6-9 миллиметров.
Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.