24 февраля, 14:57

Москвичей призвали не выезжать на автомобилях раньше 20:00

Обложка © Life.ru

Сегодняшний снегопад в Москве вновь создал проблемы на дорогах, пробки уже достигают своего пика, в частности трудности с движением фиксируются на Волоколамском, Ярославском и Дмитровском шоссе. Граждан просят строить маршрут заранее и выдвигаться домой с работы после 20:00. Об этом говорится в сообщении Дептранса столицы от 24 февраля.

«Если вы планируете ехать на автомобиле, стройте маршрут заранее и выезжайте после 20:00», — сказано в тексте сообщения.

«Роскосмос» показал снимок циклона, засыпавшего Москву снегом

Напомним, снегопад в столице продлится более суток. При этом лишь в южных и западных районах местами возможно превышение категории «сильные осадки» — там ожидается до 6-9 миллиметров.

