Жителя Егорьевска осудили за пожар, где погибли жена и дети

Суд приговорил жителя Егорьевска к 1 году и 4 месяцам колонии-поселения по делу о пожаре в квартире, где в 2024 году погибли его супруга и трое детей. Об этом сообщили в подмосковном управлении СК. Приговор пока не вступил в законную силу.

«Приговором суда фигурант признан виновным, и ему назначено наказание в виде одного года и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения», — говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным по статье о нарушении требований пожарной безопасности.Следствием установлено, что 31 августа 2024 года он принёс домой две аккумуляторные батареи от грузовых трициклов и десять бытовых газовых баллонов для личного пользования. Подключив батареи к сети, мужчина оставил их без присмотра. Позже произошло возгорание, огонь быстро распространился по квартире.

В прокуратуре уточнили, что во время пожара супруга и дети пытались спастись.

«Супруга осуждённого и дети, спасаясь от огня, были вынуждены прыгать с балкона четвертого этажа. Женщина от полученных при падении травм скончалась на месте, четверо детей получили травмы различной степени тяжести. Еще трое младших детей, оставшиеся в квартире, не смогли выбраться из огня и погибли», — сообщили в надзорном ведомстве.

