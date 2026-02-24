Кресла вместе с пассажиром рухнули при взлёте Boeing 737 Batik Air

Пассажир малайзийской авиакомпании Batik Air пережил странный инцидент во время взлёта самолёта. У Boeing 737 оторвались от пола сразу три кресла, на которых в этот момент сидел пассажир. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

К счастью, никто не пострадал. Бортпроводники быстро отреагировали и пересадили мужчину на свободное место. В авиакомпании уже начали внутреннее расследование, чтобы выяснить причины происшествия.

Ранее один человек пострадал при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Ямальском районе ЯНАО. На борту находились трое членов экипажа и семь пассажиров. Один пострадавший получил помощь амбулаторно. Причины аварии пока не установлены.