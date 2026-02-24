Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 15:43

Кресла вместе с пассажиром рухнули при взлёте Boeing 737 Batik Air

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aongsir

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aongsir

Пассажир малайзийской авиакомпании Batik Air пережил странный инцидент во время взлёта самолёта. У Boeing 737 оторвались от пола сразу три кресла, на которых в этот момент сидел пассажир. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

К счастью, никто не пострадал. Бортпроводники быстро отреагировали и пересадили мужчину на свободное место. В авиакомпании уже начали внутреннее расследование, чтобы выяснить причины происшествия.

В Индии потерпел крушение самолёт, выполнявший медицинский рейс
В Индии потерпел крушение самолёт, выполнявший медицинский рейс

Ранее один человек пострадал при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Ямальском районе ЯНАО. На борту находились трое членов экипажа и семь пассажиров. Один пострадавший получил помощь амбулаторно. Причины аварии пока не установлены.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Малайзия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar