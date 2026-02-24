Владимир Путин
24 февраля, 15:28

Песков напомнил, что ситуация для Киева ухудшается каждый день

Обложка © Life.ru

Киев загнал себя в тупиковую ситуацию, когда его положение ухудшается изо дня в день. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Вестями». Он также назвал настоящим безумием планы Украины выпросить у Британии и Франции ядерные технологии.

«При этом всё равно мы остаёмся открытыми для продолжения мирного процесса. По-прежнему ситуация для киевского режима ухудшается каждый день. И им давно уже пора принять на себя ответственность и принять те решения, которые нужно принять», — уточнил Песков.

Ранее представитель Кремля напомнил о причинах начала специальной военной операции. Песков отметила, что она была начата против киевского режима, который занимался физическим уничтожением людей на востоке Украины.

