Избитую в баре Петербурга актрису Кристину Кулишенко выписали из больницы

Актриса Кристина Кулишенко, известная по ролям в сериалах «Морские дьяволы» и «Первый отдел», рассказала РИА «Новости», что её выписали из Мариинской больницы Петербурга. В медучреждение она попала после того, как её избили около одного из заведений города.

«Меня выписали вчера из Мариинской больницы. С полицией разбираемся. На данный момент разбита губа и болит голова, куда меня ударили», — сообщила актриса.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили, что по факту избиения проводится проверка.

Напомним, инцидент произошёл в баре на улице Римского-Корсакова. Актриса пришла в заведение с двумя спутниками. По информации источника, один из мужчин был сильно пьян, из-за чего вспыхнула перепалка с другими посетителями. Когда компания вышла на улицу, Кулишенко получила несколько ударов.