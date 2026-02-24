Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 17:02

Избитую в баре Петербурга актрису Кристину Кулишенко выписали из больницы

Обложка © VK / Kристина Кулишенко

Обложка © VK / Kристина Кулишенко

Актриса Кристина Кулишенко, известная по ролям в сериалах «Морские дьяволы» и «Первый отдел», рассказала РИА «Новости», что её выписали из Мариинской больницы Петербурга. В медучреждение она попала после того, как её избили около одного из заведений города.

«Меня выписали вчера из Мариинской больницы. С полицией разбираемся. На данный момент разбита губа и болит голова, куда меня ударили», — сообщила актриса.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили, что по факту избиения проводится проверка.

В Москве директор центра лечения алкоголизма избил пожилую мать после запоя с женой
В Москве директор центра лечения алкоголизма избил пожилую мать после запоя с женой

Напомним, инцидент произошёл в баре на улице Римского-Корсакова. Актриса пришла в заведение с двумя спутниками. По информации источника, один из мужчин был сильно пьян, из-за чего вспыхнула перепалка с другими посетителями. Когда компания вышла на улицу, Кулишенко получила несколько ударов.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar