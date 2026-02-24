Дроны ВСУ атаковали объекты энергетики в двух районах Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередных атаках украинских дронов на приграничные территории. По его словам, киевский режим нанёс удары по объектам энергетики в Климовском и Погарском районах.

«Украинские террористы с помощью дронов-камикадзе атаковали трансформаторы и линии электропередач в Климовском и Погарском районах. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Пострадавших нет», — написал глава региона.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее стало известно, что украинские боевики атаковали пассажирский автобус в Трубчевском районе Брянской области. Целенаправленный удар дроном-камикадзе был нанесён по двигающемуся маршрутному автобусу с пассажирами в посёлке Белая Березка. По счастливой случайности никто из людей не пострадал.