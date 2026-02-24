Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 17:43

ВСУ атаковали дроном школу в Суземском районе Брянской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Вооружённые силы Украины нанесли удар с помощью беспилотника-камикадзе по селу Новая Погощь в Суземском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

«Укронацисты нанесли очередной удар с помощью дронов-камикадзе по селу Новая Погощь Суземского района. Пострадавших нет. В результате атаки повреждено здание школы», — написал глава региона.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Информация о других возможных разрушениях уточняется.

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранен водитель
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранен водитель

А ранее Life.ru писал, что в Брянской области украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирский автобус. Инцидент произошёл в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района — удар пришёлся по движущемуся маршрутному транспорту. К счастью, обошлось без жертв, повреждён только сам автобус.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar