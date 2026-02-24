В Оренбурге задержали студента из Воронежа за поджог полицейской машины

В Оренбурге задержали 19-летнего студента из Воронежа, подозреваемого в поджоге служебного автомобиля у здания отдела полиции. Камеры зафиксировали, как молодой человек облил машину бензином и поджёг её. Огонь быстро потушили, подозреваемого задержали на месте.

В Оренбурге задержали воронежского студента за поджог полицейской машины. Видео © Telegram / МВД Медиа

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Задержанный признался, что действовал по указанию неизвестных. Всё началось с сообщения о взломе «Госуслуг», после чего с ним связались лжеполицейские и склонили к сотрудничеству.

Студент рассказал, что ранее обманывал пенсионеров в Нижнем Новгороде, Воронеже и Владимире, забирая у них деньги. В Оренбург он приехал накануне, где получил от пожилой женщины более 400 тысяч рублей. Большую часть перевёл нанимателям, остальное оставил себе. Затем по инструкции купил бензин, поджёг машину и снял всё на видео для отчёта кураторам.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали девушку, подозреваемую в поджоге на автозаправочной станции в Санкт-Петербурге. Инцидент произошёл 23 февраля около 13:00 на улице Савушкина. По предварительным данным, злоумышленница сначала налила бензин в канистру, затем облила им топливораздаточную колонку и скрылась.