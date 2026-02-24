ПВО за шесть часов сбила 9 украинских дронов над Крымом и Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно сводке, в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени восемь БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым и ещё один — над Курской областью.

Ранее стало известно, что украинские боевики атаковали пассажирский автобус в Трубчевском районе Брянской области. В поселке Белая Березка беспилотник-камикадзе нацеленно ударил по рейсовому автобусу с людьми, который находился в движении. По счастливой случайности никто из пассажиров не пострадал.