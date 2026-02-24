Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 17:59

ПВО за шесть часов сбила 9 украинских дронов над Крымом и Курской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно сводке, в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени восемь БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым и ещё один — над Курской областью.

Дроны ВСУ атаковали объекты энергетики в двух районах Брянской области
Дроны ВСУ атаковали объекты энергетики в двух районах Брянской области

Ранее стало известно, что украинские боевики атаковали пассажирский автобус в Трубчевском районе Брянской области. В поселке Белая Березка беспилотник-камикадзе нацеленно ударил по рейсовому автобусу с людьми, который находился в движении. По счастливой случайности никто из пассажиров не пострадал.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Крым, Республика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar