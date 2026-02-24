Макрон принял отставку директора Лувра Лоранс де Кар

Президент Франции Эмманюэль Макрон удовлетворил прошение об отставке директора Лувра Лоранс де Кар. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo.

По информации источника, де Кар подала заявление во вторник, 24 февраля. На этот раз французский лидер его принял, назвав уход руководителя главного музея страны «актом ответственности».

Примечательно, что Лоранс де Кар уже пыталась покинуть пост в октябре 2025 года, однако тогда Макрон отказал ей на фоне планов по масштабной реставрации музейного комплекса. Причины повторного решения об отставке не уточняются. Лоранс де Кар возглавляла Лувр с 2021 года.