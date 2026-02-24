Глава РСПП: Поддерживающие ВПК Украины автоконцерны не вернут в Россию

Иностранные автокомпании, которые поддерживают украинский военно-промышленный комплекс, не смогут вернуться на российский рынок. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«Тех, кто вовлечён в военно-техническое сотрудничество и поддержку Украины, депутаты и правительство по определению не пустят», — сказал глава РСПП в интервью «Известиям».

Большинство зарубежных автоконцернов свернули работу в России. Но в соглашениях они оставили правовые механизмы для возможного возвращения — например, опции обратного выкупа активов. Однако такие договорённости не дадут им автоматического права вернуться на российский рынок, пояснил Шохин. Главное условие — отсутствие участия в военно-техническом сотрудничестве с Украиной.

Ранее в посольстве России во Франции оценили шансы возвращения Renault. Дипломаты пришли к выводу — французский автоконцерн теряет возможность возобновить деятельность в России. Причина — смещение фокуса на военную технику, в частности производство беспилотников.