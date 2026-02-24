В Орловской области объявлена опасность атаки БПЛА
В Орловской области объявили угрозу атаки беспилотников. Соответствующая информация появилась у жителей региона в приложении МЧС РФ.
«Внимание! Опасность атаки БПЛА на территории Орловской области. Будьте бдительны!» — предупредили в ведомстве.
Сегодня днём в Волгоградской области взрывотехники УФСБ обезвредили семь неразорвавшихся после массовой февральской атаки беспилотников. Общая масса зарядов — около 200 кг, каждый поражал радиус более 500 метров. Дроны целились в промышленные и гражданские объекты. Угроза ликвидирована.
