В Орловской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Орловской области объявили угрозу атаки беспилотников. Соответствующая информация появилась у жителей региона в приложении МЧС РФ.

ПВО перехватила четыре украинских БПЛА над Татарстаном и Чёрным морем

Сегодня днём в Волгоградской области взрывотехники УФСБ обезвредили семь неразорвавшихся после массовой февральской атаки беспилотников. Общая масса зарядов — около 200 кг, каждый поражал радиус более 500 метров. Дроны целились в промышленные и гражданские объекты. Угроза ликвидирована.