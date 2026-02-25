США развернули 12 истребителей F-22 в Израиле

США развернули в Израиле эскадрилью новейших истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.

Двенадцать боевых самолётов приземлились на одной из авиабаз на юге страны в рамках наращивания американского военного присутствия на Ближнем Востоке. До этого портал Ynet сообщил, что в аэропорту Бен-Гурион сели два самолёта-заправщика Boeing KC-135 Stratotanker, ещё два прибыли накануне.

F-22 предназначены в том числе для прорыва систем ПВО и нейтрализации радаров противника. Развёртывание происходит на фоне возможной эскалации напряжённости с Ираном. Официальных комментариев со стороны Пентагона на момент публикации не приводится.

Ранее Life.ru писал, что главы МИД почти 20 стран выступили с жёстким заявлением против действий Израиля на Западном берегу. Министры обвинили израильские власти в расширении контроля над территорией и призвали пересмотреть принятые решения. По их мнению, такие шаги могут лишь усилить напряжённость и подтолкнуть регион к новому витку конфликта.