В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полёты

В ночь на 25 февраля в аэропорту Калуги были введены ограничения на полёты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – говорится в сообщении.

Речь идёт о временной мере: аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Причины введения ограничений официально не уточняются, однако подобные решения, как правило, принимаются в целях предотвращения возможных угроз и обеспечения безопасности пассажиров и экипажей во время атак БПЛА.

Ранее Life.ru сообщал, что в соседней Орловской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Жители региона получили экстренное уведомление через приложение МЧС с призывом сохранять бдительность.