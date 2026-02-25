В Турции разбился истребитель F-16, пилот погиб

Истребитель F-16 турецких ВВС потерпел крушение в провинции Балыкесир. Об этом сообщил губернатор региона Исмаил Устаоглу. Пилот воздушного судна погиб.

Место крушения истребителя F-16. Видео © Х / Insider Paper

По данным властей, авиакатастрофа произошла около 00:50 мск во время выполнения планового задания. В Минобороны Турции подтвердили факт крушения, пишет Yeni Akit. Военные организовали поисково-спасательную операцию и обнаружили обломки самолёта. Для выяснения обстоятельств происшествия создана специальная комиссия.

Ранее в Индии потерпел крушение легкомоторный самолёт, выполнявший санитарный рейс. Воздушное судно направлялось из города Ранчи в столицу страны Нью-Дели. На борту находились семь человек.