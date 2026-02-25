Владимир Путин
25 февраля, 02:38

В Белоруссии продают целую деревню за 10 тысяч долларов

Деревня Веселуха. Обложка © realt.by

На северо-западе Белоруссии, неподалёку от границы с Литвой, продаётся деревня Веселуха. Владелец выставил на продажу три двора за 30 тысяч белорусских рублей — это около 10,5 тысячи долларов.

Деревня расположена в живописном месте на опушке леса, рядом с рекой, примерно в пяти километрах от города Поставы и в 20 километрах от литовской границы. В настоящее время на участке — три неиспользуемых строения, есть колодец и электричество. Канализация отсутствует, отопление печное.

По информации «Сельской газеты», ранее дома и земля были приобретены у частных лиц с целью создания агроусадьбы. Однако проект не удалось реализовать, и теперь собственник решил продать недвижимость.

В России продают автомобильный госномер за 2,1 миллиарда рублей
Ранее Life.ru писал, что покупка недвижимости стала неподъёмной для 92% россиян. По словам риелторов, ситуация также усугубляется рекордным уровнем отказов со стороны банков.

