В Госдуме назвали новый размер социальной пенсии после индексации

С 1 апреля в России проиндексируют социальные пенсии на 6,8%. Как сообщила РИА «Новости» депутат Госдумы Наталия Полуянова, после повышения средний размер выплат составит 16 590 рублей.

По словам парламентария, увеличение превысит текущий уровень инфляции. Это решение направлено на поддержку наиболее уязвимых категорий населения в условиях меняющейся экономической ситуации.

Социальные пенсии назначаются гражданам, которые не приобрели право на страховую пенсию. Они выплачиваются по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, а также детям, оба родителя которых неизвестны.

Ранее Life.ru писал, что пенсия космонавтов 1-го класса и инструкторов-космонавтов может достигать более одного миллиона рублей. Размер пенсии за выслугу лет для космонавтов зависит от стажа службы. При полной выслуге — 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин — пенсия составляет 55% от денежного довольствия и увеличивается на 3% за каждый дополнительный год.